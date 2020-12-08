شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخفض رواتب لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يطلب نادي ريال مدريد الإسباني بطل الليجا، من اللاعبين خفض أجورهم كما يفعل برشلونة؛ بل سيجبرهم على ذلك بنسبة 10% لتعويض خسائره بسبب جائحة كورونا، وكان الريال قد خفض رواتب لاعبيه 10% في أبريل/نيسان الماضي، لتعويض خسائر بقيمة 91 مليون يورو، لكنه يحتاج الآن إلى تخفيض جديد بنفس النسبة لتفادي التداعيات الاقتصادية وتجنب خسائر بـ300 مليون يورو في العوائد هذا الموسم.

ولا يريد الريال تقسيط مستحقات لاعبيه على المدى البعيد، كما يعد برشلونة لاعبيه؛ بل يبحث عن طريقة عملية لجعل النادي أكثر استقراراً من الناحية المالية.

ولم يشتر الريال لأول مرة منذ 40 عاماً، أي لاعب في الصيف وسيستخدم هذا المبرر في جعل اللاعبين ينصاعون طواعية لقرار الرئيس فلورنتينو بيريز.



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