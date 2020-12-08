شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسييداد يفاوض لينجارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل نادي ريال سوسييداد وصيف الليجا حالياً في مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد من أجل استعارة لاعب الوسط الإنجليزي جيسي لينجارد (27 عاماً) ، الذي خرج من حسابات مدربه هذا الموسم ولم يلعب سوى مرتين .

ويتطلع سوسييداد لإضافة لينجارد الذي ينتهي عقده الصيف المقبل مع اليونايتد لزميله في البرمييرليج الأسباني دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي السابق، وسجل لينجارد 33 هدفاً في 209 مباريات مع اليونايتد منذ ظهوره في الفريق الأول عام 014، لكنه الآن مهمل ويحتاج لإحياء مسيرته في فريق جديد ولم يجد عرضاً جاداً مثل عرض النادي الإسباني حتى الآن .

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