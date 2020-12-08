شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا على العملة الأرجنتينية ! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعدما رحل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الشهر الماضي، كرمه الكثيرون حول العام، منهم من رسموا جدارية في الشوارع حول العالم، وتغيير نادي نابولي الإيطالي اسم ملعب سان باولو إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بحسب ما نشر موقع «جول» العالمي.

وأوضح «جول»، أن هناك حملة انطلقت على موقع «Change.org»، لجمع توقيعات تطالب بوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية.

ونقل الموقع العالمي عن وسائل إعلام أرجنتينية أن الحملة تطالب بوضع صورته على فئة من العملة الأرجنتينية البيزو، وإصدار عملة من فئة العشرة آلاف بيزو، يتم تداولها محلياً، مع توقعات بإقبال كبير عليها على مستوى العالم.

يشار إلى أنه بعد وفاة مارادونا أخضع طبيبه الشخصي إلى التحقيق بتهمة القتل غير العمد، وكشف محامي إحدى الممرضات اللاتي لازمن مارادونا عن تفاصيل مفاجئة للأيام العشرة الأخيرة التي سبقت وفاته.

وأكد المحامي رودولفو باكي، أن مارادونا تعرض لسقوط، وارتطام في رأسه في الجانب المقابل للذي خضع فيه لجراحة، ولم يتم علاجه.