العالم في انتظار ميسي ورونالدو.. لقاء برشلونة ويوفنتوس بدوري الأبطال يجدد المواجهة بين أفضل لاعبين في التاريخ.. موعد المبارة والتشكيل المتوقع

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تجدد التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حين يتواجه الفريقان برشلونة ويوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعد ميسي ورونالدو، أفضل لاعبين في جيلهما دون منازع، مع فوزهما بـ11 كرة ذهبية بين عامي 2008 و2020، عدا عن كونهما صاحبي المركزين الأولين في لائحة هدافي مسابقة دوري الأبطال عبر التاريخ.

وفي حال مشاركتهما في مباراة اليوم، فسيكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس عام 2018.

وربما تكون هذه الفرصة الأخيرة لمواجهة النجمين، إذ باتا في المراحل الأخيرة من مسيرتهما الكروية، إذا يبلغ رونالدو 35 عاما، مقابل 33 عاما لميسي.

يدخل يوفنتوس الإيطالي لقاء الغد بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء السبت الماضي، على ملعب "أليانز ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

بينما تعرض برشلونة الإسباني لخسارة أمام نظيره قادش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء يوم السبت الماضي على ملعب " رامون دي كارنزا" ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

يشار إلى برشلونة ويوفنتوس ضمنا التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأقوى في أوروبا، حيث يحتل البارسا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي اليوفي بالمرتبة الثانية برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

مارك تير شتيجن

سيرجينيو ديست - أوسكار مينجيزا - كليمون لونجليه - جوردي ألبا

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - فيليبي كوتينيو

مارتين برايثوايت

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لليوفي أندريا بيرلو المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

فويتشيك تشيزني

كوادرادو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

ديجان كولوسيفسكي - رودريجو بينتانكور - ادريان رابيو - فيدريكو كييزا

باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، وستذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2