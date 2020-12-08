شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات فى كأس الأمم لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، اليوم الثلاثاء، 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما التى تستضيفها مصر، وتختتم غدا الأربعاء، تبدأ بمواجهة مصر والسنغال "ناشئات" فى الثالثة عصرا، ثم مباراتى الدور قبل النهائى لمنافسات الناشئين الأولى فى الخامسة والنصف بين غينيا والسنغال، والثانية فى الثامنة بين مصر ومالى.

وبات منتخبا مصر لناشئى وناشئات كرة السلة، على بعد خطوة واحدة من بلوغ كأس العالم، حال نجاح منتخب الناشئين الفوز على مالى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا دون 18 عاما، وتحقيق الناشئات لنتيجة إيجابية أمام السنغال.

وضمن منتخب ناشئات مالي مقعده في كأس العالم، وفي نهائي البطولة غدا الأربعاء، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة اليوم بين مصر والسنغال، بعد الفوز على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما حقق منتخب مصر فوزا وحيدا على السنغال 54/48.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار ، وتترأس البعثة، الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.

وضرب منتخب مصر للناشئين موعدا مع مالى فى نصف نهائى البطولة، اليوم الثلاثاء، بعدما حقق العلامة الكاملة بينما تلتقي السنغال مع غينيا.

ونجح منتخب الناشئين في الفوز على نظيره المالي 61/77، في ثالث مبارياته ليحقق العلامة الكاملة، بعدما فاز على منتخب السنغال 75-65، ويوم الخميس الماضي على غينيا 68-60، وجاء خلفه في الترتيب منتخب السنغال الذي فاز على مالي 80/78، ثم اليوم على غينيا 55/53، بينما حقق منتخب غينيا فوزا وحيدا على مالي 63/60، ليأتي ثالثا، فيما جاء منتخب مالي في المركز الرابع.

وقال محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين: كل ما قدمناه في السابق، وجميع المصاعب والتعب الذي عشناه يتوقف على مباراة مالي في نصف النهائي، لأن الفوز فيها يمنح التأهل للمونديال ، وأضاف: لدينا حالة من التركيز التام، المنتخب خاض مرانا خفيفا مساء الاثنين، وسيكون هناك محاضرة فنية صباح الثلاثاء، سنشرح فيها الأخطاء التي وقع فيه الفريق في المباراة السابقة، ونعمل على تلافيها، من أجل تحقيق طموحنا بالفوز على مالي بلوغ المونديال.

ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه أيمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف ، ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية دون 18 عاما، حتى التاسع من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، ومن المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة ، ويتولى إدارة البطولة، محمد فتحي وخالد القوصى عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.