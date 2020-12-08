شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. موسيمانى صائد البطولات في 2020 مع الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادى الأهلى الأكثر حظًا فى 2020 فى ظل حصده 5 بطولات، فى ظل تحقيق بطولتين مع الأهلى دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر بعد رحيل رينيه فايلر ومن قبلها حصد الثلاثية المحلية مع فريقه السابق صن داونز.

ويطمح موسيمانى فى حصد اللقب السادس فى موسم 2020 الاستثنائى فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى سيجمع الفريق الأحمر بنهضة بركان المغربى يوم 18 ديسمبر الجارى كموعد مقترح.

ويعتبر موسيمانى مدرب محظوظ، خاصة أنه بدأ مسيرة حصد البطولات مع الفريق الأحمر بمجرد وصوله، بعد قرار مجلس إدارة الأهلى الجريء بمنحه الثقة وإسناد مسئولية الفريق له ليستقيل بالفعل من تدريب فريقه السابق صن داونز ويقود الأهلي، حيث أشرف على باقى مباريات الفريق المتبقية فى الدورى العام عقب حصد الأهلى بلقبه المفضل قبل 7 جولات من النهاية كما قاد الفريق لتحقيق بطولة دورى أبطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء وغياب 7 سنوات عن دولاب بطولات الأهلي، ولم يكتف موسيمانى بذلك ولكنه نجح أيضاً فى اقتناص لقب كأس مصر من طلائع الجيش بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين.

ونجح موسيمانى قبل توليه المسئولية الفنية للأهلى فى حصد الثلاثية المحلية مع صن داونز، حيث فاز الفريق ببطولة الدورى العام وكأس جنوب أفريقيا وكذلك كأس السوبر، فى الوقت الذى مازال موسيمانى قادراً على حصد مزيد من البطولات فى 2020 فى حال نجاحه فى قيادة الأهلى لحصد لقب السوبر الأفريقى خلال مواجهة نهضة بركان المغربى المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى، والتى ستصبح وقتها البطولة السادسة لموسيمانى هذا الموسم فقط.

ويرصد الخليج 365 لقطت لإحتفال موسيمانى بألقابه فى الصور التالية:



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