شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على موافقات بناء ملعبه الجديد في فرع زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حصول إدارة النادي الأهلي على ملعب السلام كحق انتفاع خلال السنوات المقبلة، إلا أن مجلس إدارة النادي يشرع حاليًا في إنهاء كل التصاريح والموافقات اللازمة لبناء ملعب للنادي بفرع الشيخ زايد حيث تم حتى الآن الحصول على 60 % من تلك الموافقات والأوراق المطلوبة، وقرر مسئولو الأهلي تدشين شركة استاد الأهلي على مساحة 60 فدانًا بأرض النادي بالشيخ زايد لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الأهلي العينية في الشركة.

وشكل مجلس الأهلي في وقت سابق لجنة للإشراف على مشروع استاد النادي برئاسة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي وعضوية سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة وماريان الكساب ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي.

ووضع مسئولو الأهلي تصور كامل لمحتوى المشروع ومراحل تنفيذه وطرق التمويل المختلفة وتم عرض هذا التصور على مجلس الإدارة، كما تم تحليل كامل لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بأرض الشيخ زايد واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة بعد إنشاء شركة مساهمة، وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.