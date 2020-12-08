شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: حب حياتى ربنا يخليكى لينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق ومدير الكرة السابق بنادى الجونة، بعيد ميلاد زوجته لميس، حيث نشر مجموعة صور تجمعهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، موجها لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة، قائلا "عيد ميلاد سعيد لحب حياتى.. ربنا يخليكى لينا".



حسام غالي

واستقر حسام غالى على خوض انتخابات النادى الأهلى المقبلة، بعد استقالته من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالى دعمًا من عدد كبير من رموز النادى الأهلى فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.



اسرة حسام غالي



غالي واسرته



غالي وزوجته

كما تلقى حسام غالي عرضًا من إدارة النادى الحالية لخلافة سيد عبد الحفيظ فى منصب مدير الكرة بعد انتهاء الموسم الحالى، وبالتحديد بعد انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن حسام غالى طلب الحصول على مهلة للتفكير فى الأمر، خاصة أن تقلده منصبا داخل النادى أمر قد يمنعه من خوض الانتخابات، وفقاً للائحة، وهو الأمر الذى يرفضه غالى والذى يضع مسألة خوض انتخابات النادى أولوية بالنسبة له فى الوقت الحالي.

وكتب حسام غالى على إنستجرام "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحي الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة، إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لى مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين فى منظومة نادي الجونة".