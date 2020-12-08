بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مواجهات حاسمة في ليلة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365: تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث تسعى العديد من الفرق لحسم بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16. وفيما يلي نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أوروبا (الجولة السادسة) المجموعة السادسة 7:55- زينيت بطرسبرج الروسي x بوروسيا دورتموند الألماني. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2). 7:55- لاتسيو الإيطالي x كلوب بروج البلجيكي. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1). المجموعة الخامسة 10:00- تشيلسي الإنجليزي x كراسنودار الروسي. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6). 10:00- رين الفرنسي x إشبيليه الإسباني. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3). المجموعة السابعة 10:00- برشلونة الإسباني x يوفنتوس الإيطالي. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2). 10:00- دينامو كييف الأوكراني x فرينكفاروز المجري. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5). المجموعة الثامنة 10:00- باريس سان جيرمان الفرنسي X إسطنبول التركي. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1). 10:00- لايبزيج الألماني x مانشستر يونايتد الإنجليزي. تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4).

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