«من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي».. رسالة تهنئة من ريال مدريد إلى النادي الأهلي بعد التتويج بـ «التاسعة»

أرسل نادي ريال مدريد الإسباني، برقية تهنئة إلى النادي الاهلي؛ وذلك بمناسبة حصول نادي القرن على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وبحسب ما ذكرت وسالئ إعلامية، فإن العملاق المدريدي قال في تهنئته: "من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي "نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز، وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف النادي الملكي الإسباني: "بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به."

واختتم ريال مدريد البرقية: " نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك، جماهيركم، التي نعلم مدى دعمها للفريق، وولائها له".

وكان الأهلي قد توّج بالثلاثية التاريخية للمرة الثالثة في تاريخه، بتحقيق ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وفي وقت سابق، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، النادى الأهلي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وكتب الفيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” كأس مصر 2020، الأهلي يتفوق 3 / 2 بركلات الترجيح على طلائع الجيش ليحرز اللقب الـ37 في تاريخه، الثلاثية الثالثة الدوري المصري، كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا تهانينا يا أهلي”.