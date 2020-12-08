"هياخد 4 نقط".. إبراهيم سعيد يتوقع بداية سيئة لنادي الزمالك في أول 4 ماتشات في الدوري

كشف الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق،عن توقعاته لنتائج نادي الزمالك في بداية بطولة الدوري العام في الموسم الجديد.

وقال "سعيد" خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" إنه يتوقع بداية سيئة لنادي الزمالك خلال أول 4 مباريات في الدوري العام.

واشار إلى أن الزمالك سيعاني الكثير من الصعاب خلال انطلاق الدوري العام، وقد يحصل على 4 أو 5 نقاط فقط خلال أول 4 مباريات له في البطولة، متوقعًا خسارته أمام الأهلي.