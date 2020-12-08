كشف الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق،عن توقعاته لنتائج نادي الزمالك في بداية بطولة الدوري العام في الموسم الجديد.
وقال "سعيد" خلال حواره ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" إنه يتوقع بداية سيئة لنادي الزمالك خلال أول 4 مباريات في الدوري العام.
واشار إلى أن الزمالك سيعاني الكثير من الصعاب خلال انطلاق الدوري العام، وقد يحصل على 4 أو 5 نقاط فقط خلال أول 4 مباريات له في البطولة، متوقعًا خسارته أمام الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر "هياخد 4 نقط".. إبراهيم سعيد يتوقع بداية سيئة لنادي الزمالك في أول 4 ماتشات في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.