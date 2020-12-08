شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم ندوة لحكام كرة الصالات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على كرة الصالات، على إقامة ندوة للحكام الخميس المقبل، وذلك في الحادية عشرة صباحًا، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.ومن المقرر أن يتم في الندوة شرح تعديلات قانون كرة الصالات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك استعدادًا للموسم الكروي 2020/2021، على أن يحاضر في الندوة الحكم الدولي محمد حسن يوسف، بإشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

من ناحية أخرى، استقر أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بالتنسيق مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة علي مواجهة منتخب لبنان تحت 20 سنة وديا استعدادا لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم، وأرسل اتحاد الكرة المصرى دعوه لنظيره اللبناني لاستضافة منتخب الآنسات وإقامة مباراتين وديتين في الفترة من 21 الي 26 ديسمبر الجاري .

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق إنه يجرى الاتصال ببعض الدول العربية لإقامة مباريات ودية للمنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق، عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.

وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدًا لإنشاء الفريق الأول، خاصة بعدما قرر الاتحاد الأفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية وقامت عبد الحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.