مدرب السيلية: نستطيع الفوز على الدحيل في الدوري القطري

أكد سامي الطرابلسي المدير الفني لفريق السيلية، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على فريق الدحيل، خلال مواجهة الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وقال الطرابلسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهات التي تجمع فريقه بالدحيل دائمًا ما تكون صعبة، مشيدًا بتحسن أداء الفريق مع مديره الفني صبري لموشي، لكنه لفت النظر إلى أن السيلية سيلعب من أجل تحقيق الفوز.

وطالب المدرب التونسي لاعبيه بالتركيز في المباراة، حيث يرغب في تحقيق الفوز وإيقاف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع الطرابلسي قائلًا: “مازلنا نحاول من أجل العودة للسباق على المراكز المتقدمة، وأرى أن نتائجنا ليست بهذا السوء، ولكن هناك أخطاء ويجب علينا تداركها وعدم تكرارها، والسيلية قادر على تحقيق الفوز على الدحيل“.

ويحتل السيلية المركز الثامن برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل الدحيل المركز الرابع برصيد 12 نقطة.