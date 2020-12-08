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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة



يستعد الأهلي لمواجهة المقاصة في افتتاح الموسم الجديد 2020 / 2021 ، ولكن لم يتحدد موعد المباراة انتظارا للحصول على الموافقات اللازمة من مسئولي الأمن على جدول الموسم الجديد.

اتحاد الكرة يوقف إجراءات الدعوة لعمومية عادية بعد قرار وزارة الرياضة



اضطر اتحاد الكرة، لإيقاف إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية في شهر يناير المقبل، لإجراء الانتخابات كما كان مقررا، لاسيما بعد البيان الأخير الذى صدر من وزارة الشباب والرياضة والذى يتضمن إيقاف إجراءات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لجميع الهيئات الرياضية والشبابية، لحين إشعار أخر، وكان اتحاد الكرة يرغب في الدعوة للجمعية العمومية العادية خلال 45 يوما لإجراء الانتخابات في يناير المقبل وبحد أقصى يوم 31 من نفس الشهر، وفقا للائحة، قبل أن يصدر البيان الأخير ما أدى لإيقاف الإجراءات.

موعد مباراة الاهلي القادمة



وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن مصير الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية، جاء نصه كالتالى :"في ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات ، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة



وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.





43 لقب تنصب الأهلي الأفضل في القرن الـ21



يتواجد الاهلى على رأس قائمة أكثر الاندية فى العالم تتويجاً بالبطولات فى القرن 21 برصيد 43 بطولة سواء محلية أو قارية بعدما نجح فى إقتناص سبعة القاب لدوري الابطال الافريقى بجانب 13 بطولة للدوري و 11 لقب للسوبر المحلى وخمسة ألقاب لكأس مصر وستة القاب سوبر أفريقى بجانب بطولة الكونفدرالية ليتفوق على بايرن ميونيخ الالمانى الذى حل ثانياً فى القائمة برصيد 42 لقباً ولينكولن ريد أمبس الذى حل ثالثاً برصيد 40 لقباوبرشلونة الذى حل رابعاً برصيد 34 لقباً.

موعد مباراة الاهلي القادمه



وأمام الاهلى فرصة تاريخية لزيادة رصيده من الالقاب حال نجاحه فى التتويج بكأس مصر الليلة ، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد برج العرب بالإسكندرية فى نهائى كأس مصر، ويحلم المارد الأحمر بالتتويج باللقب للوصول للثلاثية التاريخية بعد التتويج بالدورى للمرة الخامسة على التوالى ثم الفوز بدورى الأبطال الأفريقى على حساب الغريم التقليدى الزمالك لأول مرة منذ سبع سنوات.

موعد مباراة الأهلي القادمة



وبإمكان المارد الأحمر تعزيز صدارته لقائمة أكثر الاندية العالمية تتويجاً بالبطولات فى القرن الـ 21 حال نجاحه فى حصد كأس مصر الليلة بجانب التتويج بالسوبر الافريقى على حساب نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وكذلك السوبر المحلى على حساب طلائع الجيش فى اللقاء الذى لم يتحدد موعده بعد.

موعد مباراة الأهلى القادمة



وبإمكان الاهلى تقديم موسم تاريخى يحقق فيه ستة بطولات ليتساوى مع بايرن ميونيخ الالمانى قبل أن يتواجه الفريقان بكأس العالم للأندية باليابان مطلع فبراير المقبل لتكون هى البطولة الفيصل بين الناديين هذا الموسم من حيث الاكثر تتويجاً ببطولات فى موسم واحد.

موعد مباراة الاهلى القادمة



الاهلي حصد الدوري ودوري الابطال ويتبقى له كأس مصر وكأس السوبر المحلى وكأس السوبر الافريقى بجانب كأس العالم للأندية ، فيما حصد بايرن ميونيخ بطولة الدوري والكأس ببلاده بجانب تتويجه بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، قبل أن يحصد لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني خلال شهر سبتمبر الماضي ويستعد للظهور فى كأس العالم للأندية من أجل تكرار إنجاز برشلونة مع بيب جوارديولا في عام 2008-2009.

موعد مباراة الاهلي القادمة