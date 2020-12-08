والد مروان محسن: ابني من أحسن اللاعيبة في مصر ومش عارف ايه سر الهجوم عليه

قال محسن ثروت، والد اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نجله قدم مباراة كبيرة أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر, معقبا: مروان من أحسن اللاعيبة في مصر ومش عارف ايه سر الهجوم عليه.

واضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''البريمو'' المذاع عبر فضائية "ten": نجلي يحتاج إلى الدعم والمساندة من جمهور النادي الأهلي، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم القادم بفضل مساندة الجمهور، وهو من أفضل مهاجمي مصر.

من جابنه حرص مروان محسن مهاجم النادى الأهلي على الاحتفال بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه، علي حساب طلائع الجيش، في المباراة التى جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ونشر مروان محسن، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة معلقا عليها "الحمد لله ????".