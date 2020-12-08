مواجهة إيبار وفالنسيا تنتهي على وقع التعادل السلبي

انتهت مباراة إيبار وضيفه فالنسيا بالتعادل السلبي الاثنين في ختام المرحلة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إيبار رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة عن فالنسيا صاحب المركز الثالث عشر.
والتعادل هو الخامس لإيبار مقابل ثلاثة انتصارات وأربع هزائم، فيما تعادل فالنسيا للمرة الرابعة مقابل 5 هزائم وثلاثة انتصارات.
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