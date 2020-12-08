شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: جمهور الزمالك هو خط دفاعنا الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بالالتفاف حول ناديهم وفريق الكرة ومجلس الإدارة المعين من اجل تخطي الفترة الصعبة التى يمر بها الزمالك. وقال يونس الزمالك في أمس الحاجة لجماهيره لتقف خلفه في مثل هذه الظروف قبل بداية الموسم الجديد. واكد يونس عبر برنامج زملكاوي بقناة النادي الرسمية: الوقت الآن هو وقت جمهور الزمالك ليثبتوا للجميع انهم خط الدفاع عن ناديهم وعن الإدارة ولجنة الكرة والفريق الأول. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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