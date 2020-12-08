شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس:«الزمالك غني قوي وفيه فلوس كتير ومش هيقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أنه نادي الزمالك نادي غني جدا ولدية امواله التي يستطيع من خلالها الانفاق على كافة انشطته وفريق الكرة الاول

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي بقناة النادي الرسمية: نادي الزمالك غني وفيه فلوس كير قوي قوي ولن نسمح بسقوطه أبدا مهما يحاك ضده من مؤامرات ومخططات .

وتابع: نادي الزمالك لدية العديد من الموارد المالية سواء من البث وعقد الرعاية والمحلات والإعلانات والرعاة وسنقوم بباستغلال كل موارد النادي .