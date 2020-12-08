شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تهديدات بالقتل لعضو لجنة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن تلقي أحد اعضاء لجنة الكرة بالزمالك رسائل تهديد بالقتل خلال الساعات القليلة المقبلة فور توليه منصبه الجديد بلجنة الكرة.

وكشف الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي عن تلقي أيمن يونس رئيس لجنة الكرة رسائل تهديد بالقتل من بعض الجماهير والكتائب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قاموا بنشر هاتفه وارقامه الشخصية على مواقع التواصل.

وقال ان ايمن يونس تلقي بالفعل مئات الرسائل بالتهديد بالقتل فضلا أكثر من 4 الاف اتصالا يوميا منذ تسريب رقمه ونشره على الانترنت .