شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تهديدات بالقتل لعضو لجنة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل عن تلقي أحد اعضاء لجنة الكرة بالزمالك رسائل تهديد بالقتل خلال الساعات القليلة المقبلة فور توليه منصبه الجديد بلجنة الكرة.
وكشف الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي عن تلقي أيمن يونس رئيس لجنة الكرة رسائل تهديد بالقتل من بعض الجماهير والكتائب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قاموا بنشر هاتفه وارقامه الشخصية على مواقع التواصل.
وقال ان ايمن يونس تلقي بالفعل مئات الرسائل بالتهديد بالقتل فضلا أكثر من 4 الاف اتصالا يوميا منذ تسريب رقمه ونشره على الانترنت .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: تهديدات بالقتل لعضو لجنة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.