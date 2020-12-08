شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرتغال: سنتصدر مجوعتنا المؤهلة لمونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، أن فريقه هو المرشح للحصول على صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتلعب البرتغال في التصفيات في مجموعة واحدة مع صربيا، وجمهورية إيرلندا، ولوكسمبورج، وأذربيجان. وقال سانتوس، في تصريحات لشبكة "كانال" البرتغالية، لدى سؤاله عن ترشح المنتخب البرتغالي لتصدر المجموعة: "بالتأكيد، إذا لم نفعل ذلك، فماذا نفعل؟ علينا أن نكون في المركز الأول".