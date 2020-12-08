شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ولفرهامبتون: نعاني في المباريات بسبب غياب راؤول خيمينيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مثل غياب راؤول خيمينيز ضربة كبيرة لفريقه وولفرهامبتون، لكن المدرب نونو إسبريتو سانتو، أكد أنه يتعين عليه البحث عن سبل مختلفة للتهديف في غياب المهاجم المكسيكي المصاب.

وسيغيب خيمنيز خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية عقب تعرضه لكسر في الجمجمة. وفي غياب هدافه ونجم هجومه لم يشكل وولفرهامبتون خطورة تذكر تقريبا على شباك ليفربول في مواجهتهما في الدوري الإنجليزي مساء الأحد، وانتهت المباراة بفوز حامل اللقب في ملعبه أنفيلد 4-صفر.

وقال نونو بعد الهزيمة الثقيلة "نفتقد راؤول، تأثير غيابه على فريقنا واضح تماما ولا شك في ذلك، لكن علينا التوصل إلى حلول، حاولنا وضع أكثر من لاعب في هذا المركز ولم ننجح في ذلك، علينا العمل على تحقيق ذلك وبسرعة بداية من الأسبوع الحالي لأننا لا نستطيع أن نتحمل تكرار هذا الأداء مرة أخرى".