شكرا لقرائتكم خبر عن مونزا الإيطالي يضم بالوتيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي مونزا الإيطالي، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي السابق ماريو بالوتيلي. وقال النادي، خلال بيان رسمي:جاء ماريو بالوتيلي لتعزيز صفوف مونزا، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2021.
وأضاف البيان: بعد فترة قضاها في مانشستر سيتي، أعاده سيلفيو بيرلسكوني وأدريانو جالياني إلى إيطاليا في يناير 2013 وساعد في عودة ميلان إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله 12 هدفا في الكالتشيو.
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