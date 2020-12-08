شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية يكشف استئناف اللجنة الأولمبية على حكم بطلان لائحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية المصرية استأنفت على الحكم الصادر ببطلان لائحة نادي الزمالك في مركز التسوية والتحكيم المصري حيث أن الحكم الذي حصل عليه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق كان يختصم اللجنة الأولمبية المصرية أولا وقمنا بدورنا وتم الاستئتاف على هذا الحكم والقرار سيكون لمحكمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر،رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ورئيس اللجنة المؤقته الحالية لإدارة نادي الزمالك تداخلا اليوم في الاستئناف الذي تم رفعه من اللجنة الأولمبية المصرية وسيتم تداول الجلسات من أجل صدور حكم سواء بتأييد حكم أول درجة أو صدور حكم جديد.

أضاف المهندس هشام حطب، أنه تم تطبيق قانون الرياضة المصرية والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية المصرية ومدونة السلوكيات في التعامل مع الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك السابق، واللجنة الأولمبية المصرية اتخذت الخطوات الرسمية والقانونية فيما يخص صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية في الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك السابق أما الأمور المالية وما صدر من وزارة الشباب والرياضة فهو اختصاص وزارة الشباب والرياضة التي تعاملت فيه وفقا لصلاحياتها مع العديد من الأندية والاتحادات الرياضية.

أشار المهندس هشام حطب ،قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس نادي الزمالك السابق لمدة أربعة سنوات أصبح نهائي لأنه لم يتخذ خطوات الطعن الرسمية وفقا للمواعيد القانونية المقررة وأصبح القرار الصادر ضده نهائي.

أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك خطاب وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن نادي الزمالك والقرارات التي صدرت خلال الفترة الحالية واللجنة الأولمبية المصرية ردت وفقا للوائح والقوانين والميثاق الأولمبي لأن كل الخطوات التي تم اتخاذها كانت بأسباب ومستندات.

شدد المهندس هشام حطب في تصريحاته، كل الإحترام والتقدير لنادي الزمالك وجماهيرة وأعضائه لأنه أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر وما حدث كان مع رئيس نادي الزمالك السابق وليس مع نادي الزمالك ويجب أن يكون هناك فصل تام بين قرار صادر ضد شخص خالف جميع اللوائح والقوانين وتم تقديم شكاوى عديدة ضده وبين كيان نادي الزمالك الذي لم يتأثر بكل ما صدر من قرارت ضد رئيس النادي السابق وكيان نادي الزمالك باقي ومستمر وله كل الدعم .