شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يفلت من الهزيمة أمام جنوى في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفلت فيورنتينا من هزيمة محققة، أمام ضيفه جنوى، وتعادل معه بصعوبة شديدة (1-1) في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم المهاجم الكرواتي ماركو بياتسا بهدف لجنوى قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة لكن المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش خطف هدف التعادل القاتل لفيورنتينا في الدقيقة (90+8).

الفوز رفع رصيد جنوى، إلى 6 نقاط في المركز الـ19، مقابل 9 نقاط لفيورنتينا صاحب المركز الـ17.