شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يفلت من الهزيمة أمام جنوى في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفلت فيورنتينا من هزيمة محققة، أمام ضيفه جنوى، وتعادل معه بصعوبة شديدة (1-1) في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم المهاجم الكرواتي ماركو بياتسا بهدف لجنوى قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة لكن المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش خطف هدف التعادل القاتل لفيورنتينا في الدقيقة (90+8).
الفوز رفع رصيد جنوى، إلى 6 نقاط في المركز الـ19، مقابل 9 نقاط لفيورنتينا صاحب المركز الـ17.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يفلت من الهزيمة أمام جنوى في الوقت القاتل بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.