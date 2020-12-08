شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة هولندية تحكم معركة ريال مدريد ومونشنجلادباخ في «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأوروبي، الحكم الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويعد كويبرس، الذي سيعاونه على الخطوط، ساندر فان روكل وإرفين زينسترا، حكما دوليا منذ عام 2006، ويمتلك خبرات كبيرة بعد إدارته لكأس السوبر الأوروبي عام 2011 ومشاركته في يورو 2012، ونهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، ونهائي الأبطال موسم 2013-2014.

وستكون مواجهة الفريق الملكي ومونشنجلادباخ حاسمة للفريقين في التأهل للدور المقبل من البطولة القارية. كما يدُير الإنجليزي أنتوني تايلور، مواجهة سالزبورج وأتلتيكو مدريد.