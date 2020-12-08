شكرا لقرائتكم خبر عن لازار ساماردزيتش يغيب عن كتيبة لايبزيج خلال معركة مانشستر يونايتد بأوامر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، خضوع النجم الشاب لازار ساماردزيتش للعزل الطبي بعد تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبات ساماردزيتش خامس شخص في لايبزيج يصاب بالعدوى بعد مارسيل سابيتزر وامادو هايدارا وهوانج هي تشان بجانب إخصائي للعلاج الطبيعي. ويغيب لاعب الوسط ساماردزيتش البالغ من العمر 18 عاما عن المباراة الحاسمة للايبزيج في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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