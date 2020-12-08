شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يشكف السر وراء صيامه عن التهديف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أنه انشغل كثيرا بإحراز الهدف رقم 100 بقميص فريقه، ما أثر سلبا على مستواه.
وقال مبابي، عبر موقع ناديه الرسمي، «إنه إنجاز أسطوري، كنت أفكر فيه بالفعل لبضع مباريات». وأضاف المهاجم الفرنسي: «فكرت في الأمر لمباراتين أو ثلاث، وربما لهذا السبب، لم أنجح في تسجيل الأهداف».
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