شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني عن مواجهة إيطاليا سويسرا: لقاء صعب ومعقد فنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن منتخب سويسرا، منافسهم في المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، سيكون خصما صعبا، كان من الممكن أن يكون ضمن منتخبات التصنيف الأول في القرعة.

وقال مانشيني لشبكة "سكاي سبورت"، عقب مراسم القرعة التي جرت بشكل افتراضي اليوم بمدينة زيوريخ السويسرية: "سويسرا منتخب صعب، وسيواجهنا أيضا في بطولة الأمم الأوروبية، فهذا اللقاء سيكون صعب ومقعد فينا". وأضاف: "مواجهته لن تكون سهلة، ولكن علينا خوض جميع المباريات بأقصى درجات التركيز، لأنك قد تتفوق في النهاية بفارق نقطة أو نقطتين".