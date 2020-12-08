شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك المستقيل: أوصيكم بالزمالك خيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار محمد عطية عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة للزمالك المستقيل رسميا من منصبه انه سياتي الوقت الذي تتاح له الفرصةسيتحدث عن بعض الأمور التى تشغل اذهان جمهور الزمالك.

وقال عطية في تغريدة علي صفحته علي توتير :«أسف والله لأنى مُضطر ازعجكم بشوية توضيحات.

‏أولاً لا يجوز لنا الترشح للإنتخابات وخدمة الزمالك لا تشترط منصب.

‏ثانياً فى وقت معين ممكن نتكلم فيه لكن الأهم نادينا نحميه ونحافظ عليه.

‏ثالثاً كتر الف خيركم على ردودكم الطيبة والعظيمة شكر لكل واحد فى حضراتكم.

‏أوصيكم ونفسى بالزمالك خيرًا.