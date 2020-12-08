شكرا لقرائتكم خبر عن لوف يدافع عن نفسه بعد زلزال إسبانيا: نسير في الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى يواخيم لوف مدرب ألمانيا، سببا للتشكيك في المنتخب، وسط عملية إعادة هيكلة، رغم هزيمة ساحقة الشهر الماضي أمام إسبانيا (6-0)، في دوري الأمم الأوروبية، وهي أثقل هزيمة للفريق في مباراة رسمية.

وقال لوف، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن الفريق يسير في الطريق الصحيح، استعدادا لبطولة أوروبا العام المقبل. وأضاف: «كلنا نشعر بخيبة أمل وبغضب شديد من تلك النتيجة، لكننا مقتنعون تماما بالطريق الذي سلكناه في عام 2019 ولا يوجد سبب للانزعاج».

ويتولى لوف تدريب ألمانيا منذ 14 عاما وهو رقم قياسي، وقاد بلاده للفوز بكأس العالم 2014، وبدأ عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق بعد الخروج من الدور الأول في كأس العالم 2018.