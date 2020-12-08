عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تهنئة غريبة.. ريال مدريد يفاجئ الأهلي المصري بعد الثلاثية

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

الخليج 365

فاجأ نادي ريال مدريد الإسباني نظيره الأهلي المصري، بعد نجاحه في الحصول على ثلاثية الدوري والكأس وأبطال أفريقيا خلال الموسم المنصرم.



وكان الأهلي قد نجح في الحصول على لقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، قبل أن يحقق دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة، ثم كأس مصر للمرة الـ37، لتكون تلك الثلاثية هي الثانية في تاريخه وفقا للموقع الرسمي.

الأهلي تلقى العديد من التهاني من شتى أنحاء العالم، غير أن آخرها كان الأغرب على الإطلاق، وهي التهنئة التي تلقاها النادي الأحمر من ريال مدريد.

ووفقا لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي، فإن ريال مدريد أرسل التهنئة إلى مجلس إدارة "الشياطين الحمر" عن طريق محمد سرحان، عضو النادي، رغم عدم وجوده في مجلس الإدارة.

الخطاب جاء موقعا عليه من قبل إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، الذي حرص على توجيه التهنئة إلى مجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين.

وجاء في الخطاب الذي نشرته قناة الأهلي: "عزيزي محمد (سرحان)، أتمنى أن تكون أنت وعائلتك بصحة جيدة، في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم".

وواصل الخطاب: "نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به".

وأضاف: "نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".

عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، عبر عن استغرابه من قيام ريال مدريد بإرسال الخطاب عبر عضو النادي، دون إرساله بشكل مباشر إلى مجلس الإدارة.

وأوضح القيعي أن السبب في ذلك ربما يكون العلاقة القوية التي نشأت بين محمد سرحان وإيميليو بوتراجينيو، خلال الاتفاق على إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد.

وأكد القيعي أن العلاقة بين بوتراجينيو وسرحان استمرت على مدار السنوات السابقة، وهو ما دفعه لإرسال الخطاب بشكل شخصي إليه لتوجيهه لمجلس إدارة الأهلي.