شكرا لقرائتكم ريال مدريد مهنئا الأهلي بدورى أبطال أفريقيا: الأكثر نجاحا فى تاريخ المسابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نادى ريال مدريد على إرسال برقية تهنئة إلى النادى الأهلى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف، وجاءت برقية ريال مدريد كالتالى:

من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الأفريقي

"نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به.

نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك جماهيركم التي نعلم مدى دعمها للفريق وولائها له".



ريال مدريد

وحصد فريق الأهلى، البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه، بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في نهائى كأس مصر، السبت الماضى.

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع، قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.