شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: "علاقة التوأم بجماهير بورسعيد أبدية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن علاقة التوأم بجماهير بورسعيد "أبدية" ولا يمكن أن يتسبب أحد فى زعزعتها، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: موقفنا تجاه النادى المصرى جاء من أجل جماهير بورسعيد فقط، ولو خدناها بالأحدث اللى حصلت مكناش هنتنازل.

واصل:بقالنا سنتين ماشيين من المصرى ولينا 5 شهور، وأجلنا مستحقاتنا عشان اللاعيبة، ومجلس الإدارة قبل ما نمشي بيوم طلع المجلس عين جهاز واحنا موجودين، واتحاد الكرة حكم بشهر واحد وما اعترضناش ومع ذلك عملوا استئناف ومدفعوش الفلوس.

أضاف: المجلس شكانا للمحكمة المدنية وطلبوا من كل واحد منا 5 مليون جنية، وكان لازم يتعاقبوا على كدة لأن دى قضية رياضية، وربنا جعلنا سبب اننا ندخل المصري 250 مليون جنية، والأجهزة اللى بعدنا خدت مستحقاتها واحنا لا.

واختتم: مهما يحصل بورسعيد والنادى المصرى وجماهيره فوق دماغى أنا وحسام، فى حتة تانية بالنسبة لنا، والعملية مش فلوس، وعلاقتنا بجماهير المصرى أبدية.