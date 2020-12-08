شكرا لقرائتكم المقاولون يواصل تدريباته فى الجبل الأخضر استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول لنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس استعداداته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى الموسم الجديد 2020/2021، وكان الفريق قد عاد إلى تدريباته أمس الأثنين بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها اللاعبون عقب ودية أسوان الأخيرة، والتى فاز فيها المقاولون بهدف نظيف.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: احمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.

من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.

وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.