شكرا لقرائتكم هشام حطب: لا يمكن إقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يمكن إقامة انتخابات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل دورة الألعاب الأولمبية، وقال حطب فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: لا يمكن أن يكون هناك انتخابات لاتحاد الكرة بدون جمعية عمومية، وعدم انعقادها يعنى عدم إجراء انتخابات، والقانون المصرى يطبق على الجميع، وهدفنا الأول هو مصلحة الرياضة، ولكن القانون له إجراءاته والفيفا يحترم القوانين المحلية، ولذلك مفيش انتخابات اتحاد كرة قبل دورة الألعاب الأولمبية، لأن الموعد القانونى لانعقادها قد مر.

وأضاف هشام حطب: الوضع بعد ذلك حاجتين إما المد للجنة الموجودة أو تستبدل لجنة أخرى، هذا هو الوضع الوحيد الذى يتوافق مع القانون، والمد وقتها سيكون قانونى.

وتابع هشام حطب: اللجنة الأوليمبية ليس لها أى علاقة بتحديد أعضاء اللجنة التى تدير اتحاد الكرة سواء الخماسية أو بعد تقليص عددها من قبل الفيفا.

واختتم هشام حطب: خطاب الاتحاد الأفريقى للطائرة حول انتخابات الاتحاد المصرى للطائرة هو والعدم سواء، لأنه لا يحق للإتحاد الأفريقى التخدل فى الانتخابات المصرية.