شكرا لقرائتكم هشام حطب عن قرار الجمعيات العمومية: إرجاء وليس إلغاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، القرار الصادر بعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هو إرجاء إقامة الجمعيات العمومية وليس إلغاء للجمعيات العمومية التي كان مقررا لها خلال الفترة الحالية، وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: القرار هو إرجاء الجمعيات العمومية بسبب الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا .

وتابع هشام حطب: بناء على تطور الأوضاع خلال الفترة القادمة سيتم إقامتها بنفس جدول الأعمال التي أعلنت من قبل دون تغيير ، وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة كانت حريصة على الصالح العام ولديها نظرة حريصة على مصلحة الجميع ولذلك كان قرار تأجيل الجمعيات العمومية العادية.

وأكد هشام حطب ، إقامة الجمعيات العمومية للأندية أو الاتحادات عن طريق الفيديو كونفرانس يجب أن يكون منصوص عليه في اللائحة الخاصة بكل هيئة وعدم وجود نص في اللائحة بإقامة الجمعية العمومية عن طريق الفيديو كونفرانس وإقامتها بهذه الطريقة يكون غير قانوني ويتم الطعن عليه مباشرة.