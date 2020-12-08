شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يكشف كواليس أزمة المصرى.. ويؤكد: "علاقتنا بجماهير بورسعيد أبدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن علاقة التوأم بجماهير بورسعيد "أبدية" ولا يمكن أن يتسبب أحد فى زعزعتها، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: موقفنا تجاه النادى المصرى جاء من أجل جماهير بورسعيد فقط، ولو خدناها بالأحدث اللى حصلت مكناش هنتنازل.

وأضاف: بقالنا سنتين ماشيين من المصرى ولينا 5 شهور، وأجلنا مستحقاتنا عشان اللاعيبة، ومجلس الإدارة قبل ما نمشي بيوم طلع المجلس عين جهاز واحنا موجودين، واتحاد الكرة حكم بشهر واحد وما اعترضناش ومع ذلك عملوا استئناف ومدفعوش الفلوس.

وتابع: المجلس شكانا للمحكمة المدنية وطلبوا من كل واحد منا 5 مليون جنيه، وكان لازم يتعاقبوا على كدة لأن دى قضية رياضية، وربنا جعلنا سبب إننا ندخل للمصرى 250 مليون جنيه، والأجهزة اللى بعدنا خدت مستحقاتها وإحنا لا.

واختتم: مهما يحصل بورسعيد والنادى المصرى وجماهيره فوق دماغى أنا وحسام، فى حتة تانية بالنسبة لنا، والعملية مش فلوس، وعلاقتنا بجماهير المصرى أبدية.