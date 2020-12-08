شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية يكشف موقف الجمعيات العمومية بعد تأجيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن القرار الصادر بعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية هو إرجاء إقامة الجمعيات العمومية وليس إلغاء للجمعيات العمومية التي كان مقررا لها خلال الفترة الحالية، وقال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: القرار هو إرجاء الجمعيات العمومية بسبب الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا .

وأضاف: بناء على تطور الأوضاع خلال الفترة القادمة سيتم إقامتها بنفس جدول الأعمال التي أعلنت من قبل دون تغيير، وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة كانت حريصة على الصالح العام ولديها نظرة حريصة على مصلحة الجميع ولذلك كان قرار تأجيل الجمعيات العمومية العادية.

وأكد المهندس هشام حطب، إقامة الجمعيات العمومية للأندية أو الاتحادات عن طريق الفيديو كونفرانس يجب أن يكون منصوص عليه في اللائحة الخاصة بكل هيئة وعدم وجود نص في اللائحة بإقامة الجمعية العمومية عن طريق الفيديو كونفرانس وإقامتها بهذه الطريقة يكون غير قانوني ويتم الطعن عليه مباشرة.