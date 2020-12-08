شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن يونس: سنمنح مصطفى محمد عقدا يليق به ولن نتعاقد مع صفقات لإرضاء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك، أن ما أعلن من قبل على قناة النادى عن الأسماء الجديد غير مؤكد حتى الآن، وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي": "مازالت الأمور لم تحسم بعد ووارد تغيير تلك الأسماء سواء بإضافة عناصر جديده أو تقليل العدد".

وأوضح أيمن يونس أن الأسماء جميعها نجوم كبار لهم تاريخهم الكروي في نادي الزمالك ويسعون إلى خدمة النادي تحت أي وضع، وشدد ايمن على أن الاعتماد الرسمي للجنة الكرة لم ينتهي والاسماء التي أعلنت ممكن تغييرها وليست بهذا العدد وأنا حتى الآن رئيس اللجنة ولو جه حد أكبر مني سيصبح رئيسها وكلنا بنشتغل لخدمة نادينا.

وواصل أيمن يونس حديثه: "تم فصل أشرف قاسم وعبدالحليم علشان محدش يهاجمهما ولجنة الكرة هي المسئولة عن التعاقدات وقلنا إن باتشيكو هو المسئول والناس بتضايقنا لكن إحنا اقويا وهنحافظ ع الزمالك ومش هيقع ولا هيهتز، الزمالك فيه فلوس وبخير ونادي غني.. الإعلانات بتدخل له فلوس والبث ونقدر نتجاوز آى أزمة وقلبي وجعني مقدرتش ادخل آى لاعب أقل من مستوى الموجودين".

وأضاف: "هنرجع مصطفى فتحي لمستواه.. هنرجع حبة الكريز.. وهنراضي أوباما وسنمنح مصطفى محمد عقد يليق بقيمته علشان يقعد وهو راضي ومقتنع".

وتابع رئيس لجنة الكرة: "مش هقدر ادخل اي لاعب إلا لما كل اللاعبين تاخد حقوقهم ومش هسمع لحد ويقولك جيبه دكه لا انا مش هقدر إلا بلاعبين دوليين وعندنا فرقه الله أكبر عليها تليق باسم الزمالك".

وأكد أيمن يونس: "مش هحب حد أكتر من الكيان ده الزمالك، عاوزين نعدل ونهدى ولازم يكون في عدل داخلي في الفريق علشان نقدر ناخد بطولات".

واستكمل، أنه حاول التعاقد مع لاعبين محليين ولكن قلبه لم يستطيع ان يساعده على ذلك، لأنه لا يري في الزمالك الا التعاقد مع نجوم دوليين، مضيفا أنه يرفض التعاقد مع صفقات لمجرد إرضاء الجمهور.