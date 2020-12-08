شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: حسام تفوق على موسيمانى وبدر بانون لاعب عادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى إبراهيم حسن مدير الكرة فى الاتحاد السكندرى، أن زعيم الثغر تعرض لظلم تحكيمى واضح خلال مباراته الأخيرة مع الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر، والتى فاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال إبراهيم حسن فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: كان عندنا طموح وأمل فى مباراة الأهلى بكأس مصر، وكان طموحنا الفوز بالبطولة وكانت فى المتناول، مع احترامنا للأهلى أكبر ناد فى أفريقيا، ولكننا كنا مستعدين، كنا عايزين نحقق حاجة للنادى والجماهير، مش عيب انك تخسر ولكن العيب انك تحس إن فى ظلم عليك.

أضاف: كل اللى طلبته من الحكم قولتله لو سمحت ممكن تروح تبص على الفار، زي ما كان فى قرار بركلة جزاء ضد الأهلى واتعادت واتحسبت فاول، لكن أنا كان ليا فرصة أكبر للتتويج بالبطولة مع طلائع الجيش، وكان ممكن يتحقق حلم جماهير إسكندرية، لقيته بيرفض وبيقولى الفار بلغنى انها مش ضربة جزاء، قولتله طب روح بص عليها قالى لا ..هل لو العكس صحيح وهى ركلة جزاء للأهلى كان هيمعمل كدة؟.

استكمل: الحكام بيعملوا حساب لألوان الفانلات، بسبب السوشيال ميديا والجماهير اللى هتاجم لكن احنا سهل، بدليل ان الموضوع حصل واتنسى، وكذلك فاول معلول فى الهدف وكنا نقترب من الوقت الإضافى.

واصل: حسام حسن تفوق على موسيمانى، أنا ابن الأهلى أنا وحسام لكن ككورة حتى الأهلاوية عارفين إن الزمالك كان أفضل فنياً من الأهلى في نهائي أفريقيا ونفس الشيء المباراة بتاعتى وطلائع الجيش، أنا مش ضد موسيمانى، ولكن الحالة الفنية بتقول ان مفيش ماتش اتلعب كويس باستثناء ماتش الوداد فى المغرب.

أردف: الطبيعى ان الأهلى هيكسب مع أى حد، وفى ناس كانت قاعدة فى البيت وبتيجى طوارئ للأهلى وتكسب بطولات.

واختتم: بدر بانون لاعب كويس بس عادى والأهلى يقدر يجيب لاعيبة أعلى من كدة بكتير، وفى لاعب أفريقى فى متناول الأهلى بالدورى والنادى ما بصش عليه، لكن مفيش لاعب يستحق 50 و 90 مليون اللى بيحصل ده تهريج، رمضان صبحى يستاهل لكن المبالغ مبالغ فيها، اللى بيحصل ده انت بتدلع اللاعيبة، ومفيش لاعب مستواه ثابت، احنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنية، أنا وحسام.