رئيس الأولمبية: إيقاف مرتضى منصور نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن إيقاف مرتضى منصور، الرئيس السابق للزمالك، عن مزاولة أي نشاط لمدة أربعة أعوام يعتبر نهائيا بعد التنازل عن حقه في الطعن.

وقال حطب، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "إيقاف مرتضى منصور نهائي، كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه فأصبح القرار نهائيا".

وأضاف: "رئيس الزمالك السابق لا يستطيع الطعن على قرار إيقافه لأن المدة التي منحته الحق للطعن انتهت بالفعل، كان عليه أن يطعن واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لكنه لم يسلك الطريق المنضبط".

وأكمل: "الزمالك لم يمس ولم يتم إيقافه، نقدر نادي الزمالك ككيان كبير ولا خلاف على ذلك، لكننا نتحدث عن كل شخص يخرج عن القانون، ولا يتعلق الأمر فقط بمجلس إدارة الزمالك".

وأتم رئيس الأولمبية قائلا: "حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تأذَّى بالهجوم والألفاظ، لكنه فضَّل الابتعاد وعدم التدخل في أي شيء، ليس له أي علاقة بالأمر رغم أنه تأذَّى بالقول والفعل أيضا".