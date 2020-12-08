الإنتاج الحربي يكشف لمصراوي سبب بيع عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، سبب بيع عامر عامر إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد.
وقال مهدي، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قررنا بيع عامر عامر للاستفادة المالية لانتهاء عقده بنهاية الموسم، لذلك فضلنا الاستفادة المالية منه حيث كان يحق له التوقيع في يناير لأي ناد".
وأضاف: "عامر عامر حارس مميز وسيتألق مع سيراميكا في الموسم المقبل".
وأكمل: "حصلنا على خدمات الحارس محمد الحضري من نادي سيراميكا بجانب مقابل مادي في صفقة بيع عامر عامر".
وأوضح: "الإنتاج الحربي دعم الفريق بالصفقات التي يحتاجها مختار مختار، وجميعهم لاعبين على أعلى مستوى".
وأتم مدير الكرة بالإنتاج قائلا: "سيسعى الإنتاج خلال الموسم المقبل للتواجد وسط الكبار وفي المراكز المتقدمة ببطولة الدوري".
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