ميدو يشيد بقرار الزمالك بعدم التعاقد مع صفقات جديدة

أشاد أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، بقرار اللجنة الفنية للقلعة البيضاء، بعدم التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق. وقال ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار، " الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في أفريقيا وعدم التعاقد مع لاعبين جدد قرار صائب". التعاقد مع لاعبين جدد قرار صائب". وأضاف " الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك أهم من التعاقد مع صفقات جديدة، لأن الزمالك يمتلك فريق قوي جدا". وأتم " أطالب لاعبي الزمالك باستعادة الثقة مجدا، من أجل خوض مباريات الدوري". وتعرضت إدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة من جماهير القلعة البيضاء عبر مواقع السوشيال ميديا بسبب عدم التعاقد مع أي صفقة جديدة لتدعيم الفريق. يذكر أن الزمالك خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، كما ودع كأس مصر أمام طلائع الجيش.

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