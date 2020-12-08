إبراهيم سعيد: أزمة الزمالك ستستمر لفترة طويلة

أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة
وقال سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة Ten أن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرةفي لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأيًا خاصًا سيختلف عن رأي الآخر، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك.
يرى ابراهيم سعيد نجم الكرة
وأضاف سعيد لتصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ تصريحات الشيخ السابقة لا علاقة لها بإمكانيات اللاعب الفنية وإفادته للفريق ، فهناك الكثير من اللاعبين لعبوا للقطبين.
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