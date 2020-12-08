يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك وينهي اتفاقه مع أهلي جدة

كشف الإعلامي محمد فاروق رفض يوسف إبراهيم أوباما التجديد للزمالك خلال الفترة المقبلة بعد رحيل المجلس السابق وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار احمد البكري. وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أوباما يري أن هناك تخبط إداري فى الفترة الحالية لاسيما بعد فشل إبرام صفقات إلى جانب اقتناعه بعدم حصوله على الراتب الذي يريده". صفقات إلى جانب اقتناعه بعدم حصوله على الراتب الذي يريده". وأضاف: "يرغب أوباما فى الحصول على 12 مليون جنيه سنويا وأبلغ اللاعب عضو شرف نادي أهلي جدة بالانتقال إلى صفوف الفريق فى يناير المقبل". ومن جانبه طالب طارق السيد نجم الزمالك الأسبق لجنة الكرة بالنادي بضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات مع لاعب وسط الفريق '' يوسف أوباما '' لحسم ملف التجديد. وذكر السيد عبر برنامج البريمو المذاع عبر شاشة قناة '' Ten’’ أن لجنة الكرة يجب أن تعمل في المرحلة الحالية على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق ، وضرورة حسم ملف تجديدات عقود اللاعبين المنتهية عقودهم .

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