قبل مواجهة برشلونة.. مدرب يوفنتوس يوضح رأيه في المقارنة بين رونالدو وميسي

كشف أندريه بيرلو مدرب نادي يوفنتوس رأيه في الثنائي ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو، قبل الصداع المرتقب بين برشلونة ويوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويصطدم برشلونة بنظيره يوفنتوس في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء على ملعب كامب نو في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مباراةالغد، " من الصعب وعدم العدل الاختيار بين الثنائي ليونيل ميسي ورونالدو، فكلاهما حقق انجازات وارقام قياسية".
وأضاف " الثنائي تقاسم الكرة الذهبية على مدار السنوات 15 الماضية، ومن العار المقارنة بينهما، لأنهما اسعدا الملايين من مشجعي كرة القدم".
وأشار " ميسي يواجه أزمات عديدة مع
وعن مباراة فريقه أمام برشلونة، " ستكون مباراة صعبة بالطبع أمام فريق مثل برشلونة، لكن ليس امامنا شي نخسره في المباراة".
وأكمل " سنلعب مباراة مفتوحة وسنحاول استغلال كافة الفرص المتاحة امامنا، ونحن لدينا قناعة تامة وهدوء بأن كل شئ وارد في مباراة الغد".
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة، فيما يحل يوفنتوس وصيفا بالترتيب برصيد 12 نقطة.
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