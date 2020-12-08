تصفيات كأس العالم 2022: فرنسا تواجه أوكرانيا، وصدام صعب لدفاع إنجلترا أمام ليفاندوفسكي

ستعيد قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ذكريات جميلة للفرنسيين أبطال العالم، إذ وقعوا في نفس المجموعة مع المنتخب الأوكراني، فيما تخوض إنجلترا اختبارًا صعبا في مواجهة بولندا ونجمها روبرت ليفاندوفسكي.

وفي حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ومن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ، بدأت الإثنين رحلة المونديال الجديد لخمسة وخمسين منتخبًا، بعد أن ختمها المنتخب الفرنسي بتتويج ثانٍ في 2018 على الأراضي الروسية مع مهاجمه اليافع آنذاك كيليان مبابي.

ولا يزال منتخب فرنسا من الأقوى عالميًا، وقد ضمن أخيرًا تأهله الى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر في أكتوبر 2021.

وسيعود المنتخب الفرنسي الذي توج في صيف 2018 بفوزه في النهائي على كرواتيا، بالذاكرة إلى الملحق القاري المؤهل لمونديال روسيا حين خسروا ذهابًا في أوكرانيا صفر-2 قبل أن يقلبوا الطاولة إيابا 3-صفر ليحجزوا بطاقتهم الى النهائيات.

وستضم المجموعة الرابعة المكونة من خمسة منتخبات على غرار أربع مجموعات أخرى من أصل عشر (المجموعات الخمس الأخرى تضم ستة منتخبات)، إلى جانب فرنسا وأوكرانيا اللتين تواجهتا وديًا في أكتوبر الماضي وفاز أبطال العالم بنتيجة كاسحة 7-1 نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوف فريق المدرب أندريه شفتشنكو بسبب فيروس “كوفيد-19″، كلا من فنلندا التي فاجأت “الديوك” وديًا بالفوز عليهم 2-صفر منتصف الشهر الماضي في سان دوني، والبوسنة وكازاخستان.

– “التواضع والإحترام” -وحذر مدرب فرنسا ديديه ديشان بعد القرعة من المبالغة في التفاؤل لأنه “يجب على الدوام التمتع بما فيه الكفاية من التواضع والإحترام تجاه هذه الفرق (في مجموعة أبطال العالم). من البديهي أن تكون فرنسا، كرأس المجموعة، المرشحة الأوفر حظًا لكن يجب القيام بما هو ضروري على أرض الملعب من أجل تحقيق الهدف، وهو التأهل لمونديال 2022“.

واستنادًا إلى التصنيف المُعتمد من قبل الاتحاد القاري وتوزيعه المنتخبات على مستويات، لم تسفر القرعة عن مواجهات بين “كبار” القارة العجوز، بما أن المستوى الأول ضم الى جانب فرنسا كلا من بلجيكا المصنفة أولى عالميًا، البرتغال حاملة لقب كأس أوروبا ودوري الأمم، كرواتيا وصيفة بطل العالم، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، الدنمارك، ألمانيا وهولندا.

ويمكن القول أن الأختبار الأصعب للكبار سيكون لإنجلترا في المجموعة التاسعة التي جمعتها ببولندا ونجمها ليفاندوفسكي، إلا أن المنتخبات الأخرى في متناول فريق المدرب جاريث ساوثجيت إلى حد كبير، وهي المجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو.

وتلعب جميع المنتخبات في دور المجموعات مباريات ذهابًا وإيابًا بين بعضها البعض، في الفترة الممتدة ما بين مارس ونوفمبر 2021.

ويتأهل بطل كل من المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات، أما اصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فتخوض ملحقًا يضمّ أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية.

وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة، بحيث يتأهل إلى المونديال من يفوز في مباراتين تواليًا.

ومن المقرّر أن تنطلق التصفيات بثلاث جولات في مارس المقبل، قبل توقفها إفساحًا بالمجال أمام كأس أوروبا التي تأجلت من 2020 إلى صيف 2021 في يونيو ويوليو.

واستنادًا إلى قرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري وبسبب النزاعات السياسية، جنبت القرعة وقوع أرمينيا وأذربيجان، جبل طارق وإسبانيا، كوسوفو والبوسنة والهرسك، كوسوفو وروسيا، كوسوفو وصربيا، وأوكرانيا وروسيا في نفس المجموعة.

– رحلة العودة لإيطاليا وهولندا –

كما جنبت القرعة وقوع أكثر من دولتين تتمتعان بظروف مناخية قاسية شتاء في نفس المجموعة من أجل تجنب تعطيل كبير في المباريات خلال مارس بالتحديد بما أنه يشهد ثلاث جولات من التصفيات، كما لحظت القرعة الدول التي تفصل بينها مسافات كبيرة وجنبتها أن تقع في نفس المجموعة.

وجاءت البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو ضمن مجموعة أولى هي “المرشحة الأوفر حظًا فيها” بحسب مدربها فرناندو سانتوس، إذ تجمعها بصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، فيما وقعت إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب السويد واليونان وجورجيا وكوسوفو.

وبعد خيبة الغياب عن نهائيات روسيا 2018، سيكون كل من المنتخبين الإيطالي والهولندي عازم على تجنب الفشل مرة أخرى، ويستهلان حملتهما نحو العودة بقيادة مدربين شابين هما روبرتو دونادوني وفرانك دي بور.

ووقع المنتخب الإيطالي بطل العالم أربع مرات في المجموعة الثالثة إلى جانب سويسرا وإيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا، فيما جاءت هولندا في مجموعة لا يستهان بها هي السابعة، إذ تضم تركيا والنروج ومونتينيغرو ولاتفيا وجبل طارق.

ووقعت بلجيكا في المجموعة الخامسة بصحبة ويلز وتشيكيا وبيلاروس واستونيا، في قرعة “لا يمكن التذمر منها” بحسب ما أفاد المدرب الإسباني لمنتخب “الشياطين الحمر” روبرتو مارتينيز”.

وبعد أن جددت الثقة بالمدرب يواخيم لوف الذي قادها الى لقبها العالمي الرابع عام 2014، ستسعى ألمانيا إلى محو صورتها المهزوزة وخيبة الخروج من الدور الأول للمونديال الروسي اعتبارًا من التصفيات التي جمعتها في المجموعة العاشرة بكُل من رومانيا وإيسلندا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وليشتنشتاين.

أما المجموعة السادسة، فتضم الدنمارك والنمسا واسكتلندا وإسرائيل وجزر فارو ومولدافيا، فيما تضم الثامنة كلا من كرواتيا وسلوفاكيا وروسيا وقبرص ومالطا.

وكانت تصفيات المونديال قد بدأت في قارات أخرى، على غرار أميركا الجنوبية القوية حيث تخوض المنتخبات العشرة مباريات ذهاب واياب في مجموعة موحدة.

أقيمت حتى الان 146 مباراة من أصل 900 في التصفيات التي يتنافس فيها 191 بلدًا على 31 مقعدًا بالإضافة إلى قطر المضيفة التي تفتتح على استاد البيت نهائيات جدلية، رافقتها مزاعم فساد حول ملف الاستضافة.