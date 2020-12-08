الزمالك يستعيد أشرف بنشرقي وطارق حامد في استعدادات الموسم الجديد

انتظم المغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد في تدريبات فريق الزمالك المصري لكرة القدم، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن بن شرقي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة ليغيب عن مواجهة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي من كأس مصر، فيما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها طارق حامد عقب الخروج من كأس مصر.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق طالبهما فيها بالتركيز في المرحلة الاخيرة من الاستعدادات قبل انطلاق مسابقة الدوري العام يوم السبت المقبل أمام المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام غريمه التقليدي الأهلي 1 / 2، قبل أن يخرج من كأس مصر في الدور قبل النهائي على يد طلائع الجيش بنتيجة 1 / 3.