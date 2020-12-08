الامارات | شغف كرة القدم يعود مجدداً بمواجهة العملاقين ميسي ورونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن شغف كرة القدم يعود مجدداً بمواجهة العملاقين ميسي ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود شغف التنافس بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيطر على كرة القدم، خلال العقد الماضي، حينما يتواجه الثنائي اللامع اليوم، عندما يستضيف برشلونة الإسباني يوفنتوس الإيطالي، في مباراة صراع الصدارة، ضمن دوري أبطال أوروبا. وسيكون هذا اللقاء الأول بينهما، منذ انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني، إلى يوفنتوس عام 2018.

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