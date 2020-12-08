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الامارات | شغف كرة القدم يعود مجدداً بمواجهة العملاقين ميسي ورونالدو

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود شغف التنافس بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي ، الذي سيطر على كرة القدم، خلال العقد الماضي، حينما يتواجه الثنائي اللامع اليوم، عندما يستضيف الإسباني يوفنتوس الإيطالي، في مباراة صراع الصدارة، ضمن . وسيكون هذا اللقاء الأول بينهما، منذ انتقال رونالدو من الإسباني، إلى يوفنتوس عام 2018.

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