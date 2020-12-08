الامارات | راشد بن حميد للاعبي المنتخب: استراتيجية اتحاد الكرة تعتمد على مقترحاتكم

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد للاعبي المنتخب: استراتيجية اتحاد الكرة تعتمد على مقترحاتكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، مواصلة العطاء والعمل، لتطوير المنتخبات الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مجدداً ثقته بإمكانات وقدرات لاعبي المنتخب الوطني الأول على مواجهة التحديات، والظهور بالمستوى الذي يليق بسمعة الكرة الإماراتية، وتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال الشيخ راشد بن حميد، خلال خلال اللقاء الذي جمعه بلاعبي المنتخب الوطني، أمس، في فندق فيرزاجي بدبي: «إن استراتيجية اتحاد الكرة الجديدة تعتمد، بشكل كبير، على المقترحات التي يُقدمها اللاعبون، كونهم العنصر الأساسي في منظومة كرة القدم، وهو الأمر الذي يساعدنا في عملية التطوير ووضع الأسس الصحيحة لمواجهة التحديات»، مؤكداً أن «كل المقترحات ستكون محط اهتمام فريق العمل، المكلف بإعداد الاستراتيجية».

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين بمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تؤهل الأبيض لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات المصيرية المقبلة، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على توفير كل عوامل النجاح، لضمان العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات، وطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب وتقديم الدعم اللازم له.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجهود رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية، وحرصهم على وضع الخطة التي من شأنها أن تعيد الأبيض للواجهة من جديد.

من جهة أخرى، أعرب لاعبو المنتخب الوطني عن سعادتهم باللقاء الذي جمعهم مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين أن اللقاء جاء في وقته، خصوصاً بعد الأداء غير المقنع الذي قدمه المنتخب الوطني بالمباريات الودية الماضية.

وقال علي خصيف، حارس نادي الجزيرة والمنتخب: «لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يعطينا دفعة معنوية كبيرة، لأن اللاعبين بحاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات والجلسات التي يتم خلالها تبادل الآراء ومناقشة حالات الضعف التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ومحاولة معالجتها حتى لا تتكرر في المستقبل»، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين على قدر عالٍ من المسؤولية، ويمتلكون إمكانات فنية وبدنية عالية، تؤهلهم لتحقيق النتائج التي تُسعد الجماهير الإماراتية.

بدوره، قال مهاجم نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني، أحمد خليل: «إن الأبيض قادر على النهوض من جديد بعزيمة الرجال، ودعم اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي»، مشيراً أن «الاجتماع يمثل صفحة جديدة لمواجهة التحديات التي تنتظرنا نحن اللاعبين، حيث تقع علينا مسؤولية تصحيح المسار والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات، والمنافسة بقوة على التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات».

وعبر لاعب نادي الشارقة والمنتخب، خالد باوزير، عن تفاؤله بالاجتماع وانعكاسه بشكل إيجابي على نفوس اللاعبين، الذين تحملوا الكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية، نتيجة عدم الظهور بالمستوى الإيجابي في المباريات الودية، مؤكداً أن «الوقت الحالي هو وقت الجد والعمل، ولا مجال للحديث، كون موعد التصفيات اقترب كثيراً».

وشهد الاجتماع، الذي جاء على شكل خلوة، نقاشاً مفتوحاً بين أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه اللاعبين الدوليين، في المسابقات الكروية المحلية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات التطويرية.

راشد بن حميد:

• «كل المقترحات ستكون محط اهتمام فريق العمل، المكلف بإعداد الاستراتيجية».

• «اتحاد الكرة حرص على توفير كل عوامل النجاح، لضمان العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات».

علي خصيف:

«لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يعطينا دفعة معنوية كبيرة».

أحمد خليل:

«الاجتماع يمثل صفحة جديدة، لمواجهة التحديات التي تنتظرنا نحن اللاعبين».

خالد باوزير:

«حان وقت الجد والعمل، ولا مجال للحديث، كون موعد التصفيات اقترب كثيراً».

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